Ilaria Capua: tampone prima di cenone? No, non bisogna muoversi

Roma, 7 dic. (askanews) - A Natale non bisogna muoversi. "Io non ci penso neanche a fare il tampone rapido per fare il cenone" ha detto la virologa Ilaria Capua intervistata a "L'Aria di domenica" su La7.

"Non bisogna muoversi, non c è la scorciatoia, più persone si muovono, più il virus circola, più persone finiranno in ospedale. Non bisogna fare il tampone rapido. Io non mi muovo e non faccio nulla. Mio marito, invece, che deve partire per una situazione d emergenza farà il tampone rapido prima del volo ma è una situazione di emergenza, ripeto, non di convenienza. Non possiamo ora pensare al cenone".