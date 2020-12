Ilaria Bonacossa: «Ci sarà un New Deal dell’arte italiana» di Nicoletta Polla Mattiot 18 dicembre 2020

«La crisi ha portato la consapevolezza di fare sistema, i musei e le gallerie fanno sempre più rete e quindi il messaggio è che si riparte facendo sinergia». Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, immagina così la ripartenza post Covid per il mondo dell'arte. «La classe creativa va sostenuta perché è identitaria per l'Italia», dice , «ci sarà un New Deal dell'arte italiana».