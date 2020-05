Il viceministro Sileri: “Ho saputo dal Tg i primi casi dei pazienti cinesi positivi a Roma” 18 maggio 2020

“Il ministero della salute si è tramutato in ministero anti-covid. Non ho ricevuta una sola mail dalla direzione generale che non trattasse di Covid. Dei pazienti cinesi positivi l'ho saputo dal Tg” Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Non è l'Arena su La 7. “Oggi - ha aggiunto - non è ancora normale che non arrivi il materiale sulla scrivania del viceministro”