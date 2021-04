Il viaggio fra le stelle 17 aprile 2021

In viaggio fra le stelle con il laboratorio nazionale del Gran Sasso; social da combattimento dalla redazione di Milano; un'innovativa concezione di Software da Bologna; la redazione di Bari ci presenta i cani in aiuto ai non vedenti; Luciano Floridi da Oxford University e Giuseppe Greco ideatore della Defhouse ospiti della rubrica mentori