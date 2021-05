Il Venezia in Serie A, la festa promozione sul Canal Grande 29 maggio 2021

(LaPresse) Venezia festeggia il ritorno in Serie A della sua squadra di dopo 19 anni. Una promozione guadagnata nella finale playoff contro il Cittadella che ha coronato il sogno dei lagunari. E se nelle altre città d’Italia le squadre di calcio sono abituate a festeggiare i propri successi sportivi con il classico giro in pullman, a Venezia la festa va in scena sul Canal Grande. Da piazzale Roma a San Marco, le imbarcazioni dei privati hanno accompagnato il passaggio dei ragazzi di Paolo Zanetti sotto il ponte di Rialto tra cori e canzoni.