Il tutorial del dotto Gasbarrini: “Ecco le mascherine altruiste e quelle egoiste” 05 aprile 2020

Il dottor Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, ha pubblicato su FB un tutorial in cui spiega la differenza tra le diverse mascherine e le classifica come «altruiste, egoiste ed intelligenti». Sono mascherine «altruiste» quelle chirurgiche, che proteggono gli altri dall'eventuale presenza di coronavirus ma non la persona che le indossa. Poi definisce mascherine «egoiste» quelle con filtro Ffp2-3 ma con la valvola che permettono di non infettarsi ma lasciano passare il coronavirus se si è contagiati. Infine, ecco le mascherine «intelligenti» Ffp2-3 senza valvola, che servono a proteggere se stessi e anche gli altri. Quelle indicate da Gasbarrini sono regole generali per i cittadini e non per i medici ai quali la valvola serve in quanto lavorano in ambienti che sono altamente contaminati