Il tragico triage dei redditi imposto dal Covid 08 ottobre 2020

La pandemia aumenta il divario nel lavoro tra uomini e donne e costringe le famiglie a scegliere quale sia lo stipendio da sacrificare per stare a casa e curare i figli. E così l'Italia continua a sprecare capitale umano prezioso. Per superarlo bisogna cominciare a creare asili nido. È la sfida più grande nel secondo paese più vecchio del mondo, ma il welfare non è solo cura degli anziani.