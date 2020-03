Il social dedicato agli affitti di Francesca Milano 09 marzo 2020

“Affitti per chi ha fretta” è una startup nata da un'idea di Valentina Traficante, che qualche anno fa era in cerca di un appartamento ma aveva difficoltà a trovarlo in tempi brevi. Da questa sua esperienza è nato il sito “Affitti per chi ha fretta”, che non è solo un portale di annunci ma vuole diventare un vero e proprio social network dedicato al mondo degli inquilini. In questa videointervista per la rubrica Stories di successo Valentina racconta la sua esperienza, i problemi che ha dovuto superare come startupper e gli sviluppi futuri del suo business.