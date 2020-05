Il sindaco Sala: “Mi ricorderò delle regioni che chiedono patente di immunità”. E scatta la polemica 27 maggio 2020

“Vedo che alcuni presidenti di Regione, ad esempio quello della Liguria, Giovanni Toti, dicono che accoglieranno a braccia aperte i milanesi” quando si potrà viaggiare tra una Regione e l'altra, “altri, non li cito, dicono 'magari se fanno una patente di immunità' è meglio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel quotidiano video sui social. “Qui parlo da cittadino prima ancora che da sindaco: quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò”, ha concluso. “Sala in materia di coronavirus dovrebbe usare la decenza del silenzio, dopo i suoi famigerati aperitivi pubblici in piena epidemia”, ha replicato il governatore della Sardegna Christian Solinas, precisando che “nessuno ha chiesto improbabili patenti di immunità, ma un semplice certificato di negatività”. E Sala ha risposto con un post su facebook: “Ho parlato a titolo personale, ma non tiro proprio indietro la mano: io non andrei in vacanza laddove fosse richiesto un test di negatività al virus”.