Il ruolo delle Start up per il Mezzogiorno di Marco lo Conte 25 settembre 2020

L'innovazione è fondamentale per la ripartenza post Covid, non solo nelle zone dove l'epidemia ha colpito più pesantemente e in particolare al Nord, ma anche nelle aree periferiche del Paese. Le start up hanno un ruolo importante in particolare al Sud. E' questo il tema del videoforum per la serie Italia che riparte Go Beyond. Ospite Antonio Prigiobbo di NAStartup