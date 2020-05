Il piano spiagge 2020 di Raggi: App-semaforo per andare al mare

Roma, 27 mag. (askanews) - Una App per avere sotto controllo l'affluenza dei romani nelle coste della Capitale: si chiama Seapass-il Mare di Roma e funzionerà come un semaforo, ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi, presentando il piano spiagge 2020 nella prima conferenza post-Covid in Campidoglio. E poi delle "paline" per delimitare spazi di 25 mq dove entreranno un massimo di 6 persone nelle spiagge libere controllate del litorale romano.

"Oggi presentiamo il piano strategico per la stagione balneare, il piano spiaggie 2020 sostanzialmente post-Covid - ha esordito la sindaca di Roma, ricordando - La stagione riaprirà questa settimana, il 29 maggio, e quindi noi è da un po' che stiamo elaborando delle idee e le nostre idee vanno proprio verso il garantire queste nuove regole di vita: distanziamento, sicurezza da garantire e salute da tutelare".

"Da un lato le nostre spiagge libere saranno controllate - ha spiegato - allo stesso tempo questo contingentamento viene accompagnato da un ulteriore elemento, che è un po' il cuore del nostro piano spiagge ed è l'App Seapass, Mare di Roma, è un po' il cuore del nostro progetto perché ci consente di avere sotto controllo la situazione affluenza che vediamo nelle spiagge. Abbiamo voluto creare questa App, proprio per garantire a tutte le persone la possibilità di andare al mare, ma in modo ordinato e senza stress".

"In pratica funzionerà come un semaforo, l'affluenza sarà legata a tre colori: verde quando la spiaggia è ancora libera e ci sono tanti posti disponibili, gialla quando l'affluenza inizia ad aumentare e i posti diminuiscono, rosso quando la spiaggia è completamente piena e l'affluenza ha raggiunto il picco massimo, In questo modo chiunque parte la mattina per andare al mare potrà controllare tramite questa app che si scarica in maniera molto facile e potrà decidere assolutamente senza stress se andare al mare o fare un'altra cosa che l'estate romana offrirà, quindi restare in villa o fare altro", ha sottolineato.