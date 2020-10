Il nuovo volto delle città in smart working

Il nuovo volto delle città paga il prezzo dello smart working. Dopo mesi di lockdown e con la lenta ripresa delle attività, il lavoro di oggi supera gli schemi del passato e trasforma i centri abitati. Le conseguenze, come sempre, hanno chiaroscuri. Maggior conciliazione casa famiglia per chi può ancora permettersi il lusso di lavorare e lo può fare da casa, centri svuotati dall'abituale traffico da business e piccole aziende in crisi. Milano racconta perfettamente questa nuova fotografia. Grattacieli ancora in costruzione, centri commerciali dimensionati per rispondere all'esigenza di torri da migliaia di persone, attività aperte per soddisfare ogni esigenza, ludica, sanitaria, estetica alimentare.