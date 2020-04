Napoli, 11 apr. (askanews) - Un ospedale allestito in tempi record, meno di due settimane: è l'ospedale Covid con 72 posti nuovi in terapia intensiva predisposto nel lotto 2 dell'Ospedale del Mare di Napoli a Ponticelli. È l'impressionante attuazione ricostruita in time-lapse in questo video, che testimonia dello sforzo della metropoli campana contro l'epidemia di coronavirus.