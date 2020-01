Il nuovo drone Falco Xplorer di Leonardo completa il primo volo

●

Il Falco Xplorer è il nuovo drone, velivolo a pilotaggio remoto, di Leonardo, ex Finmeccanica. Il drone ha fatto il primo volo il 15 gennaio decollando dalla base di Trapani-Birgi. Il Falco ha volato per circa 60 minuti sul Golfo di Trapani. Le riprese filmate sono fatte da un elicottero Aw139 dell'Aeronautica militare. Questo drone ha un peso massimo al decollo di 1,3 tonnellate. Il velivolo è progettato per fornire capacità di sorveglianza strategica a clienti civili e militari.