Il ministro Franceschini a Milano: "Abbiamo dimostrato che si può fare cultura in sicurezza" 25 maggio 2021

(LaPresse) Il ministro della cultura ha inaugurato il nuovo museo del design di Milano ADI Compasso d'Oro. "L'Italia ha sempre dimostrato una grande capacità di ripartenza. In questa ripartenza correremo di più, metteremo in campo la creatività italiana" ha dichiarato Dario Franceschini che ha anche ribadito: "Abbiamo dimostrato che si può fare cultura in sicurezza".