Il microcredito finanzia la formazione musicale: nasce l’Accademia della Versilia 05 dicembre 2019

La storia di Salvatore Frega inizia a Cosenza, nel 1989. Poi si sviluppa in giro per il mondo, dove il pianista e compositore porta in scena le sue opere. Fino al 2017: due anni fa, Frega decide di stabilirsi a Viareggio, in provincia di Lucca. È qui che fonda l'Accademia musicale della Versilia, una delle poche società a responsabilità limitata in Italia attive nella didattica musicale. L'istituto offre corsi che vanno dalla musica classica al pop contemporaneo: vanta 300 allievi in una sede di 250 metri quadrati. Frega, per lanciare la sua attività, ha ricevuto 25mila euro dal Por Fesr 2014-2020: la Regione Toscana, per incentivare l'autonomia dei giovani, dirotta buona parte dei fondi europei nel microcredito per la creazione di impresa. La Versilia, che ha dato i natali a importanti esponenti della storia musicale, a partire dal compositore Giacomo Puccini, era priva di importanti istituzioni didattico-musicali. L'Accademia di Frega è diventata così un punto di riferimento sul territorio toscano, anche nella preparazione agli esami di ingresso nei conservatori. L'obiettivo di Frega, adesso, è aprire una seconda sede dell'Accademia nella Toscana centrale e un'altra a Nur-Sultan, capitale del Kasakistan.