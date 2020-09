Il mercato immobiliare dopo il lockdown di Marco lo Conte 02 settembre 2020

A Milano ma non solo: il coronavirus ha impattato in modo rilevante anche sul mercato immobiliare, facendo venire meno la domanda di appartamenti in affitto. Quali ripercussioni è lecito attendersi nel medio e lungo termine? Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore dedicato a Milano per la serie “L'Italia che riparte”, condotto da Marco lo Conte. Tra gli ospiti della trasmissione Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari