«Il lusso secondo me», in un libro le 60 interviste di How To Spend It

Cos'è il lusso? Quanto è legato al gusto personale e quanto al racconto sociale? In che misura contribuiscono valore economico e valore simbolico? Ne abbiamo parlato con Nicoletta Polla Mattiot, autrice del libro «Il lusso secondo me», che raccoglie le interviste a 60 personaggi del mondo accademico, dello spettacolo, ma anche filosofi, sociologi e scienziati che provano a definire per cosa vale davvero la pena spendere le proprie risorse. Nicoletta Polla Mattiot guida l'edizione italiana di How To Spend it, magazine nato dalla partnership con Financial Times, e i periodici del segmento lusso e lifestyle de Il Sole 24 Ore a cui fanno anche capo IL e 24Hours. Il libro è in vendita in edicola con il Sole 24 Ore, in libreria e on line su www.ilsole24ore.com Per approfondire: