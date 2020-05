Il lavoro che verrà 29 maggio 2020



La Fase 2 è iniziata, ma per il mondo del lavoro le previsioni sono drammatiche: tra oggi e la fine del 2020 potremmo aspettarci fino a 500mila nuovi disoccupati. Una situazione che però non è uguale per tutti: alcuni settori che stanno uscendo rafforzati dalla crisi, offrendo nuove opportunità di lavoro. Toccherà a noi adattare il nostro modo di lavorare e, in molti casi, dovremo tornare a ‘studiare' per aggiornare le nostre competenze.

Quali sono gli scenari che si stanno delineando? Come sta cambiando l'organizzazione del lavoro? Quali sono le opportunità per i giovani?

Ne hanno parlato nel quarto appuntamento con 24+ talk, condotto da Francesca Barbieri, tre esperti del mondo del lavoro: Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi e presidente di Afolmet Milano; Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia e Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden.