Milano, 20 mag. (askanews) - Il decreto sostegni bis stanzia per la prima volta un fondo per la ricerca di base. "Si chiamerà fondo italiano per la scienza e stanzia 50 milioni quest'anno e 150 per ogni anno a venire", ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi. "È un investimento significativo e serve a richiamare i nostri giovani e meno giovani che sono andati via".