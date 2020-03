Il galateo al tempo del Coronavirus

L’emergenza coronavirus ha imposto un cambio di marcia che investe anche il bon ton. Dal galateo di monsignor Giovanni Della Casa del 1558, i costumi si sono evoluti. Con l'emergenza Coronavirus tornano le distanze. A partire dai saluti: via la stretta di mano, i baci e gli abbracci. Nessun contatto fisico fra le persone. Introdotta la distanza di almeno un metro per evitare il contagio. Si deve rinunciare a incontri e visite, anche di conforto ad anziani e malati. Per gli sportivi sono stati vietati autografi e selfie. E chi starnutisce deve coprirsi bocca e naso col fazzoletto o col gomito.Per approfondire: