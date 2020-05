Il galateo LinkedIn di Francesca Milano 27 maggio 2020

Quali sono gli errori da non fare su LinkedIn e come sfruttare bene le potenzialità di questo social network? Valentina Marini e Giada Susca da 3 anni si occupano di insegnare a studenti e imprese il modo migliore per curare il proprio profilo su LinkedIn. Ma non solo: hanno creato il sito galateodigitale.eu dove è possibile scoprire come sfruttare al meglio i social e il web per la propria attività professionale