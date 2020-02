L'Agenzia delle Entrate vince in Cassazione un ricorso contro l'ex bomber Antonio Cassano. Nel mirino 263 mila euro “sfuggiti” al fisco quando l'attaccante giocava nella Roma. Si trattava di fringe benefit in favore del procuratore di Cassano per prestazioni rese. L'Agenzia contestava le sanzioni che i giudici pugliesi ritenevano non dovute dal bomber per l'incertezza della norma. Ecco come è andata.