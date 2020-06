Il crack Wirecard arriva in Italia 29 giugno 2020

Sono almeno 325mila la carte di debito emesse in Italia da Wirecard bloccate con fondi per 20 milioni di euro.

Non è chiaro quanti siano i clienti italiani ad avere carte prepagate della fintech tedesca indagata per falso in bilancio fra le società italiane ad essersi appoggiate per l'emissione delle proprie carte prepagate a Wirecard, ci sono SisalPay e Soldo. SisalPay|5 si è assunta subito l'onere finanziario e impegnandosi a restituire i fondi congelati ai propri clienti