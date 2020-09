Il Covid non ferma laVerdi: una stagione a piccoli passi di Rosalba Reggio 28 settembre 2020

“La Musica ai tempi del Covid, parafrasando il titolo di un famoso romanzo, è stato ed ancora è il costante assioma della nostra Fondazione in questo periodo di sfide continue.” Così il Direttore Generale e Artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Ruben Jais, rinnova anche per la Stagione 2020-2021 l'impegno dell'Orchestra Verdi a fornire al suo pubblico la musica dal vivo, “pur rispettando tutti i necessari protocolli di sicurezza, il distanziamento per pubblico e musicisti”.

“Si continua – conferma il presidente Ambra Redaelli -, a piccoli passi, ma la musica non si fermerà”