Il Covid colpisce i consumi delle famiglie: -4% nei primi 3 mesi

Le misure di contenimento del Covid-19 hanno prodotto un calo del 4% della spesa media mensile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Flessione delle spese diverse da quelle per prodotti alimentari e per l'abitazione di oltre il 12% rispetto al primo trimestre 2019. Lo attesta il report redatto dall'Istat sui consumi delle famiglie del Paese. Ecco dove si registrano i livelli di spesa più elevati e quelli più bassi. Quanto si paga in media di mutuo e di affitto.Per apprfondire: Istat, il coronavirus colpisce i consumi: -4% nei primi 3 mesi