IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 20 MAGGIO

Milano, 20 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenza

coronavirus nel mondo il 20 maggio.

U.S.A.

Cerchi per delimitare lo spazio ai tempi di covid-19. A Domino

Park a New York, nel quartiere di Brooklyn, questa è la soluzione

per garantire il distanziamento sociale. Ciascuno può fare ciò

che vuole, ma solo all'interno del proprio spazio ovale

NUOVA ZELANDA

In Nuova Zelanda i giocatori di rugby sono tornati ad allenarsi.

Nella fase 2 è finito il confinamento anche per questo sport

fatto soprattutto di contatti con l'avversario. Al momento i

primi allenamenti in campo tendono a concentrarsi sulle attività

che limitano il corpo a corpo

SPAGNA

Niente contatti col cameriere. A Siviglia per stare tranquilli ed

evitare evenutali contagi la birra è servita da un robot. Accade

alla Gitana Loca dove un braccio meccanico serve la birra ai

clienti

BRASILE

In Amazzonia la cura contro il coronavirus è "fai da te". Per non

dipendere dalla sanità pubblica al collasso in Brasile, le

comunità autoctone che vivono nella foresta, come quella di

Satere Mawe, hanno fatto ricorso alle loro conoscenze ancestrali

per curare i malati. I rimedi sono le piante e le scorze degli

alberi dell'Amazzonia.

ALBANIA

I fedeli sono tornati a pregare nei luoghi di culto in Albania.

Dopo due mesi di chiusura hanno riaperto chiese e moschee. Nel

paese, la metà dei 2,8 milioni di abitanti sono musulmani, mentre

il 30 per cento della popolazione è cattolica e ortodossa.