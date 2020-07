IL CORONAVIRUS NEL MONDO - DALL'11 AL 17 LUGLIO

Milano, 17 lug. (askanews) - Ecco le immagini da tutto il pianeta dell'emergenza dall'11 al 17 luglio:

FRANCIA

Dopo 4 mesi riapre Disneyland Paris, ma cambia il modo di accedere e vivere il grande parco di divertimenti. Le modalità di riapertura seguono le indicazioni del governo francese e delle autorità sanitarie e sono state discusse con il CSE (Comité Social et Economique).

GIAPPONE

Vietato urlare sulle montagne russe in era post-Covid. Per questo due responsabili di un parco divertimenti in Giappone si sono filmati durante un giro di giostra in stoico silenzio, un video che ha del surreale e che è stato usato come tutorial per invitare i visitatori a fare lo stesso, evitando così il temuto droplet, le goccioline di saliva che potrebbero essere contagiose. Protagonisti del video il presidente del parco Fujikyu, Taisho Iwata (a sinitra) e il presidente di Fujikyuko, Koichiro Horiuchi (a destra).

BRASILE

Il popolo indigeno yanomami ha chiesto al governo di Jair Bolsonaro di espellere più di 20.000 minatori illegali nelle terre dello Stato di Roraima, nel Nord del Brasile, mentre le autorità affermano che il numero reale dei minatori non arriva a 3.500. Le organizzazioni indigene denunciano che la loro gente viene uccisa o contagiata dal Covid-19 per colpa dei minatori abusivi.

SVEZIA

La ricca Svezia è stato l unico Paese europeo a non adottare il confinamento per contenere la diffusione del Coronavirus. Eppure, ha fatto registrare alti tassi di mortalità, circa il 40 percento in più rispetto agli Stati Uniti. Ora le autorità si ostinano a parlare di un abbassamento dei contagi, ma i dati sono controversi.

INDIA

In triste traguado: l'India ha superato quota 1 milione di casi, con le autorità locali che hanno aumentato le restrizioni sanitarie e i confinamenti per contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus.