Il coraggio che serve al Ceo

Dopo una vita passata nelle più grandi agenzie pubblicitarie del mondo, Luca Lorenzini e Luca Pannese hanno fondato Small, la loro agenzia di comunicazione indipendente, con sede a New York. Luca Lorenzini è toscano, proprio come l'uomo rinascimentale: imprenditore guidato da una visione e fede nel futuro, ma soprattutto, dal coraggio di prendere decisioni forti. Il suo è un marketing da bottega, nel senso quattrocentesco, ma fatto a New York. Lorenzini lavora con grandi aziende, ma lo fa senza le sovrastrutture delle grandi agenzie, va all'essenza del lavoro del creativo. Una storia eccezionale, per dirla con Pirandello, è alla ricerca di un autore, il CEO del futuro, colui che ha il coraggio di indirizzare l'azienda verso nuovi orizzonti per cambiare lo status quo e trovare nuova vita. Questo è il mecenate che l'agenzia fluida del futuro, come quella di Lorenzini, sta cercando. Una storia, quella di Small, che è coraggiosa e ispira coraggio. #CEOConfidentialIlSole24OreLEGGI: