Il convegno: gli scenari di politica economica 10 ottobre 2020

Sabato 10 ottobre in Confindustria presso l'Auditorium della Tecnica si terrà la presentazione del Rapporto del CSC “Un cambio di paradigma per l'economia italiana: gli scenari di politica economica”.

Stefano Manzocchi, Direttore del Centro Studi Confindustria, presenta il Rapporto e ne discute con Lucrezia Reichlin, Professor of Economics - London Business School, e Daniel Gros, Direttore del Centre for European Policy Studies (CEPS).



A seguire interverrà il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi esporrà le conclusioni della giornata.