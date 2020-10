Il controverso contratto dei rider

Assodelivery e Ugl firmano un contratto nazionale contestato da Cgil, Cisl e Uil. Minimi a 10 euro e un premio dopo 2mila consegne, ma resta il nodo della gig economy che diventa non più lavoro di nicchia che crea un cortocircuito tra i diritti dei consumatori digitali e i diritti dei lavoratori digitali. L'equilibrio ancora non c'è.Ecco il video editoriale della settimana di Alberto Orioli, vice direttore de Il Sole 24Ore, per la serie Lavoro: i numeri della settimana Per approfondire