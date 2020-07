Il concerto sotto il Ponte di Genova 27 luglio 2020

“Il Nuovo Ponte di Genova: Costruire il Futuro”: promosso da Webuild in collaborazione con Fincantieri, ecco l'evento ai piedi del nuovo Ponte di Genova a partire dalle ore 19.30. Un evento a porte chiuse, ma in diretta streaming. Nel ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, il concerto rappresenta un tributo a ingegneri, tecnici, maestranze e a tutta la filiera di 330 piccole e medie imprese italiane che in 12 mesi di lavori no stop sono riusciti a ricreare un collegamento viario fondamentale per la città e per la Liguria, e a ricucire uno strappo nel tessuto sociale e territoriale.