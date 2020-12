Il comunicatore dell’anno 22 dicembre 2020

Il Premio è istituito in occasione della celebrazione del 50esimo anniversario della fondazione dell'Associazione Ferpi nel corso del quale i professionisti della comunicazione e delle relazioni pubbliche hanno svolto un ruolo ma determinante per le organizzazioni aziendali, le pubbliche amministrazioni e l'intero sistema Paese. La premiazione, in programma il giorno 22 dalle ore 16 alle ore 18.30, sarà preceduta da una lectio magistralis di Antonio Calabrò. Il premiato come comunicatore dell'anno sarà Stefano Lucchini di Intesa SanPaolo