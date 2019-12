Il cantante neomelodico nipote del boss: «La mafia non esiste»

Su la7 l'intervista al cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote di Turi Cappello, boss che sta scontando l'ergastolo in regime di 41 bis. Allo “zio Turi” Pandetta ha dedicato una canzone per ringraziarlo di avergli “insegnato a vivere con onore”. Il brano ha collezionato oltre 3 milioni di visualizzazioni su Youtube e lo stesso Pandetta, che ha già scontato 10 anni di carcere per furti e rapine, ha stuoli di followers sui social