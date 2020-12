Il caffè di 24+ 20 dicembre 2020

Appuntamento il 23 dicembre alle ore 11 con il Caffè di 24+ all'interno dei Talk di 24+: sarà l'occasione per presentare il report sui trend del 2021 e discutere con la comunità dei lettori proprio di “community economy”. I lettori di 24+ potranno partecipare con messaggi ed email

“2021: il mondo è cambiato. Che cosa resterà dell'emergenza Covid-19”, è il titolo del report che i nostri lettori di 24+ troveranno sia in versione digitale che ebook.



L'anno che ci lasciamo alle spalle ha travolto la sanità, rivoluzionato tempi e modi della ricerca scientifica e la nostra quotidianità, con un impatto sulle città, le abitazioni, gli uffici e il modo in cui lavoriamo. Cosa abbiamo imparato e cosa resterà con noi finita l'emergenza? Ecco le domande a cui proviamo a rispondere