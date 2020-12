«Il Caffè con 24+»: la video-diretta con la community sui progetti del 2021 23 dicembre 2020

È un Natale e un fine anno che mai avremmo immaginato. Chiusi perlopiù nelle nostre case alle prese con una pandemia che ha cambiato la nostra vita di relazione, la tenuta delle nostre attività economiche, troppo spesso le nostre condizioni di salute.

Ma è stato anche per Il Sole 24Ore un anno di impegno giornalistico assolutamente nuovo con la nostra sezione premium 24+ che ha raccolto il consenso di decine di migliaia di persone. Una grande comunità che ha apprezzato i contenuti, che ha mostrato il desiderio di avere bussole di riferimento, di avere strumenti per orientarsi in un tempo mai così difficile dal secondo dopoguerra.

Un caffè virtuale che è stato occasione di scambio di auguri ma anche il momento per i giornalisti del Sole Marco Alfieri, Rosalba Reggio, Luca Salvioli, Francesca Barbieri, Francesca Milano, Valerio Bassan di presentare i progetti editoriali per il nuovo anno. Al talk ha partecipato anche Lorenzo Giorda, Head of Digital di Lavazza.