Il 40% dei giovani a disagio con i malati, ecco le "lezioni" di empatia di Alessia Tripodi 08 maggio 2020

Il 40% degli studenti italiani vive con disagio il rapporto con persone affette da una patologia. È quanto emerge dai sondaggi svolti su 1.000 ragazzi da Fattore J, il progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Janssen Italia per aiutare i giovani a sviluppare intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso coloro che soffrono. Il programma formativo è stato presentato l'8 maggio in occasione dell'evento live “Esperti in classe”, patrocinato dall'Istituto superiore di Sanità. Tra gli ospiti anche la ministra dell'Istruzione Azzolina e il virologo Massimo Andreoni. Con questo spot di 100 secondi parte anche la campagna di sensibilizzazione che raggiungerà entro il prossimo anno 100mila giovani in Italia. La formazione, spiegano dalla Fondazione, avverrà online e anche in presenza nelle scuole di sei regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto. Gli esperti guideranno ragazze e ragazzi a una corretta comprensione scientifica dei modi per prevenire e affrontare alcune patologie diffuse con focus particolare sulle aree terapeutiche di ematologia, immunologia, infettivologia, ipertensione polmonare e neuroscienze. Al loro fianco, le associazioni dei pazienti che aiuteranno a cogliere la dimensione più personale e intima della malattia, a sviluppare intelligenza emotiva e maggiore consapevolezza della “diversità” e “unicità”. Le scuole che vogliono a partecipare al progetto possono iscriversi compilando il modulo online alla pagina fattorej.org (https://fattorej.org/)