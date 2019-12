Il 2019 in Borsa: il riscatto dei mercati 18 dicembre 2019

Bassa volatilità ma forte recupero. I principali asset finanziari che aveva accusato ribassi nel corso del 2018 hanno recuperato in misura rilevante, anche se non sempre i risparmiatori se ne sono accorti: il recupero è stato lento, graduale, senza strappi, insomma senza fare notizia. Eppure i numeri parlano chiaro. Si tratta ora di capire come potrebbe andare il 2020, tra nubi di recessione e liquidità abbondante.