Ignazio Visco: «Cambiamento ineluttabile per il sistema del credito e le imprese. Sfida non semplice, ma necessaria»

Nella conversazione con Silvia Pavoni, Economics editor di The Banker (Financial Times), il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco parla di un cambiamento necessario che riguarda il sistema del credito e delle imprese. «Viviamo in un momento – sostiene Visco - in cui muta l'equilibrio, che richiede di indirizzare il credito in modo diverso. Lo stesso è in linea con i cambiamenti che anche le banche devono realizzare per la loro sopravvivenza e per sostenere lo sviluppo anche tecnologico e dell'economia reale. Lo stesso vale per le imprese. Non tutte sono in grado di investire in ricerca e sviluppo. Bisogna immaginare sistemi di finanziamento diversi, soprattutto per le piccole imprese. Il cambiamento è ineluttabile, dobbiamo dotarci di competenze, tecnologie e capacità d'intervento richieste oggi. È una sfida non semplice, ma necessaria».