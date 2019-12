I vincitori dell'hackathon sulla banca dati della Qualità della vita 16 dicembre 2019

Gli studenti di data science dell'università di Milano – Bicocca hanno partecipato all'hackathon sulla banca dati della Qualità della vita, trent'anni di indicatori raccolti dal Sole 24 Ore dal 1990 a oggi. Riuniti in piccoli gruppi, hanno lavorato sull'intera banca dati trentennale per elaborarne “letture” innovative di vario tipo: dalle applicazioni per le pubbliche amministrazioni fino ai giochi da tavolo, passando per i modelli predittivi capaci di delineare i trend del futuro, incrociando i dati in modo inedito. Tre i vincitori premiati.