I monopattini elettrici di Helbiz di Francesca Milano 30 giugno 2020

Salvatore Palella è il fondatore di Helbiz, la società nata negli Usa e oggi attiva anche in Italia. Helbiz fornisce alle città il servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche. In questa Stories di successo raccontiamo come funzionano questi nuovi mezzi di trasporto