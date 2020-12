I Maestri raccontati dai Maestri 23 dicembre 2020

Dieci grandi compositori raccontati da altrettanti sommi interpreti del nostro tempo, in un dialogo a confronto tra note e parole, passato e presente attraverso la penna di Carla Moreni che si occupa di critica musicale per il supplemento culturale «Domenica» del Sole 24 Ore.

I compositori segnano i capisaldi della storia della musica, dal barocco di Bach al Novecento di Mahler. Gli interpreti vantano tutti una lunga storia legata a ciascun compositore, che quasi sempre risale agli anni dell'infanzia: per questo il fil rouge dei dieci ritratti è la frase “Il mio primo...”. Ogni ritratto sarà corredato da due schede, che illustrano di volta in volta i dati salienti di compositore e interprete.