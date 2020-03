I dati Protezione civile al 16 marzo: 2.470 nuovi casi, 349 morti

Roma, 16 mar. (askanews) - Sono 349 i deceduti con coronavirus da ieri a oggi e 2.470 i nuovi casi: lo ha reso noto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa quotidiana del 16 marzo che fa il punto sulla diffusione dell'epidemia in Italia.

Il numero dei decessi supera quota 2mila: in tutto, sono morte 2.158 persone. Il totale dei guariti sono 414.

In Lombardia i casi totali, compresi coloro che sono deceduti e coloro che sono guariti, sono 14.649.

In tutta Italia i casi totali sono 27.980, i ricoverati con sintomi sono 11.025, le persone in terapia intensiva sono 1.851, in isolamento domiciliare ci sono 10.197 persone. Attualmente sono positivi 23.073 persone: sono stati dimessi o sono guariti 2.749 persone.