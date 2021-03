I campioni mondiali del nuoto paralimpico si preparano alle Olimpiadi 11 marzo 2021

Quante medaglie ha vinto l'Italia ai Mondiali di nuoto paralimpico a Londra 2019? 50 in tutto! La Nazionale, che continua a macinare podi e record mondiali, si sta preparando, nonostante il lockdown, alle Paralimpiadi di Tokio 2021. Riccardo Vernole, coach della Nazionale, racconta a Jacopo Pasetti medaglie europee, mondiali e paralimpiche, presentando i campioni che scenderanno in vasca ad agosto in Giappone.