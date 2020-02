I 15 anni di Google maps: aggiornamenti e un nuovo look

Milano, 7 feb. (askanews) - Google maps compie 15 anni. Anni in cui ha mappato oltre 220 Paesi in tutto il mondo e ha cambiato per sempre il nostro modo di muoverci, di viaggiare, di conoscere il mondo rendendolo a portata di click prima, con la prima versione disponibile solo per desktop e di dita dopo, con la versione mobile.

Maps vanta 1 miliardo di utenti attivi al mese e negli anni si è trasformato sempre più in un contenitore che dà informazioni a 360 gradi sullo spazio che circonda l'utente: dal traffico ai mezzi di trasporto ai locali. E in questo senso vanno anche gli aggiornamenti annunciati in occasione del 15esimo compleanno, oltre a un veste grafica rinnovata, ci saranno 5 nuove schede: esplora, con informazioni su circa 200 milioni di luoghi in tutto il mondo, tragitto che suggerisce l'itinerario ottimale, una scheda che organizza i luoghi salvati, una sui contributi degli utenti locali e una per gli aggiornamenti.

"Sono molto orgoglioso di come Google Maps sia cresciuta da un piccolo team fino a un grande obiettivo - ha detto il ceo di Google Sundar Pichai - aiutare miliardi di persone a scoprire il mondo intorno a loro".