Hong Kong, museo su piazza Tiananmen chiude tre giorni dopo l'apertura 02 giugno 2021

(LaPresse) E' stato chiuso mercoledì, ad appena tre giorni dalla sua apertura, il museo di Hong Kong che commemora la repressione cinese del 1989 che ha avuto il suo epicentro in piazza Tiananmen di Pechino. Il museo aveva aperto domenica e doveva restare aperto fino all'anniversario il 4 giugno. I responsabili hanno comunicato la chiusura dopo la visita di alcuni funzionari del dipartimento di igiene alimentare e ambientale, i quali sostenevano che il museo non aveva la regolare licenza per operare. Gli organizzatori hanno deciso di chiudere temporaneamente la mostra al fine di "tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori" nel mezzo di una "difficile situazione politica ". Nei tre giorni di aperture avevano visitato il museo 550 persone