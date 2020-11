HIS PROMO 2020 CONTENUTO PUBBLICITARIO 30 novembre 2020

Qual è la scuola migliore per mio figlio? Una domanda che ogni genitore si pone, almeno una volta nella vita. Oggi la pandemia globale e i lockdown hanno reso evidente come sia fondamentale scegliere un percorso di studi in grado di offrire un'offerta formativa eccellente, sia in termini di contenuti che di servizi e supporti digitali realmente funzionali all'apprendimento e insegnamento, in grado di garantire continuità didattica di qualità anche da remoto. Quando in più si cerca una scuola internazionale, un ambiente nuovo, stimolante e creativo, sembra quasi d'obbligo guardare all'estero, anche se ormai in Italia abbiamo delle international school di primo livello, tra cui l'unica boarding school certificata Apple e IB - International Baccalaureate.