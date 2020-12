Helena Janeczeck: “Le parole oggi sono i nostri abbracci” 05 dicembre 2020

In questo momento chi scrive è in una condizione privilegiata, siamo a casa ma possiamo aprirci in questa nebulosa digitale e trovare infinite possibilità di costruire qualcosa di nuovo”. Così Helena Janeczeck scrittrice, Premio Strega con La ragazza con la Leica e premio Campiello, racconta a ““Restart. La Seconda Volta” il mestiere dello scrivere ai tempi della pandemia. E sottolinea come “le parole oggi sono i nostri abbracci, sono l'unico potere che ci è rimasto.