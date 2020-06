Habacus, la startup che aiuta gli studenti a ottenere un prestito di Francesca Milano 18 giugno 2020

Paolo Cuniberti è il Ceo di Habacus, la startup che aiuta gli studenti ad accedere alle risorse finanziarie per lo studio. L'obiettivo è certificare il percorso universitario degli studenti ai fini dell'ottenimento di un prestito che può essere speso liberamente dallo studente. In questa videointervista racconta come funziona Habacus, come si fa per chiedere un finanziamento e quali sono i criteri da rispettare per ottenerne uno