Guido Sgardoli racconta “The Stone” 01 giugno 2020

Sommario: Una storia avvincente che contiene tutti gli ingredienti perfetti per tenere i lettori incollati alle pagine: mistero, morte, amicizia, un'isola lontana. Con “The Stone” Guido Sgardoli ha vinto il premio Strega Ragazzi nel 2019. In questa intervista racconta come si scrive un best seller.